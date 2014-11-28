"Черная пятница" в США и Британии: безумные скидки, огромные очереди и драки за товар (фото, видео)

Пятница в США началась с огромных очередей, длиной в сотни метров и толпы на входе в магазины, а в Великобритании полиции пришлось даже арестовывать слишком возбужденных покупателей. Именно такой стала "черная пятница" - день огромных скидок в магазинах.

Как говорится в сюжете "Сниданок с 1+1", ежегодно американские торговые сети обвальными скидками распродают то, что не продали за сезон. Некоторые магазины даже побуждают покупателей к эпатажу. Они приглашают приходить к ним голышом, или покупать со скидкой столько вещей, сколько сможете надеть на себя.

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Американцы по всей стране собрались в полночь возле магазинов и супермаркетов, чтобы побороться за самый выгодный товар на полках.

В то же время, в Великобритании наблюдался не меньший ажиотаж. Как сообщает издание The Mirror, полиция во многих городах королевства была стянута к магазинам, которые устраивали праздник для покупателей.

Так, в южном Уэльсе полиция получила звонок от сотрудников Tesco после того, как они стали "обеспокоены" за то количество людей, которые собрались в магазинах.

Стоит отметить, что в этом году британцы охотнее всего скупали именно телевизоры. Иногда желающие приобрести технику с безумной скидкой устраивали настоящие драки, чтобы завладеть вожделенным товаром.

another view of tesco, port glasgow pic.twitter.com/gkfNTSLFwE - Ross McCafferty (@RossMcCaff) November 28, 2014

Port Glasgow Tesco #Inverclyde " it's only a bargain if you really need it." #blackfridaypic.twitter.com/9VWyrHHwqV - Christopher McEleny (@Cllr_McEleny) November 28, 2014

Не обошлось и без арестов - например, в одном лишь Манчестере по меньшей мере два человека были задержаны правоохранителями в разгар "Черной пятницы", а в Селфорде арестовали одного из безумных покупателей, который пригрозил "разбить лицо" одному из сотрудников магазина.