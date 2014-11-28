Основатель WikiLeaks заподозрил Google в сотрудничестве со спецслужбами США

О том, что Google сотрудничает со спецслужбами Джулиан Ассандж написал в своей книге под названием "Как Google нашел WikiLeaks", которая появится в продаже 1 декабря, передает ТАСС.

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Джулиан Ассандж отметил, что подозрения у него появились после встречи с президентом Google Эриком Шмидтом и членом совета директоров Джаредом Коэном в 2011 году. В книге основатель WikiLeaks полностью описал встречу и свой разговор с руководством Google, который и навел его на подозрения.

"Я встретился с ними и понял, что Эрик Шмидт, вполне возможно, не только президент Google. Меня навестила группа лиц, состоящая на три четверти из представителей госдепартамента и только на четверть из представителей Google", - пишет Джулиан Ассандж в своей книге.

Ранее глава Google Эрик Шмидт давал интервью канадскому радио СВС и отзывался о об основателе WikiLeaks, как о человеке, который "слишком параноидально относится к тем вещам, которые действительно имели место в АНБ" и заверил, что Google не делится ни с кем информацией. "Мы шифруем нашу информацию и она не доступна никому", - заявил глава Google.