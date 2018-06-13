"Я найду какую-то отговорку": Трамп рассказал, что будет делать в случае провала соглашения с Ким Чен Ыном

По итогам саммита Трампа и Ына лидерами стран было подписано соглашение о специфических "гарантиях безопасности" со стороны США в ответ на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может ошибаться относительно намерений лидера КНДР Ким Чен Ына по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Об этом президент США заявил на пресс-конференции после исторического саммита с Ыном, передает Голос Америки.

"Я могу ошибаться. Возможно, я буду стоять перед вами через шесть месяцев и скажу, что был неправ. Не знаю, я когда-нибудь признаю это, я найду какую-то отговорку", - заявил Трамп.

Не понятно, были ли слова президента США шуткой.

Как известно, по итогам саммита Трампа и Ына лидерами стран было подписано соглашение о неопределенных специфических "гарантиях безопасности" со стороны США в ответ на денуклеаризацию Корейского полуострова.

Обозреватели отметили, что в 2005-м году КНДР уже подписывала соглашение с обязательством провести денуклеаризацию. Тогда КНДР, употребляя термин "денуклеаризация Корейского полуострова", требовала свертывания военного присутствия США на Корейском полуострове и снятия Америкой "ядерного зонта" с Южной Кореи и Японии.