Особые отношения: как прошла историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына (видео)
12:46, 12 июня 2018Мир
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Перед началом саммита лидеры стран обменялись историческим рукопожатием.
Как прошла историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Основной темой саммита стало ядерное разоружение.
Оба лидеры явились на встречу необычным способом. Ким Чен Ын приехал на бронированном поезде. Потом пересел в кортеж за которым снова бежали охранники. Трамп прилетел в Сингапур на самолете. Приехав к месту встречи, он зашел через черный вход.
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Трамп и Ким Чен Ын по итогам встречи подписали "очень важный и подробный документ. По данным СМИ, США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение.
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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына