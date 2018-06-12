Особые отношения: как прошла историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына (видео)

Перед началом саммита лидеры стран обменялись историческим рукопожатием.

Основной темой саммита стало ядерное разоружение.

Оба лидеры явились на встречу необычным способом. Ким Чен Ын приехал на бронированном поезде. Потом пересел в кортеж за которым снова бежали охранники. Трамп прилетел в Сингапур на самолете. Приехав к месту встречи, он зашел через черный вход.

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Трамп и Ким Чен Ын по итогам встречи подписали "очень важный и подробный документ. По данным СМИ, США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение.