Трамп: встреча с Ким Чен Ыном прошла лучше, чем кто-либо ожидал
09:37, 12 июня 2018Мир
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По словам Трампа, встреча прошла «действительно хорошо».
Иллюстрация / REUTERS
Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын еще раз вышли к журналистам во время прогулки после рабочего обеда.
Об этом сообщает телеканал ABC.
По словам Трампа, встреча прошла «действительно хорошо». Он подчеркнул, что был сделан большой прогресс.
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«Встреча прошла гораздо лучше, чем кто-либо ожидал», — заявил Трамп.
Он также добавил, что лидеры собираются подписать документ по итогам саммита.
Ранее Белый дом опубликовал меню обеда с блюдами, которыми угостят участников саммита США-КНДР в Сингапуре.
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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына