Трамп: встреча с Ким Чен Ыном прошла лучше, чем кто-либо ожидал

По словам Трампа, встреча прошла «действительно хорошо».

Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын еще раз вышли к журналистам во время прогулки после рабочего обеда.

Об этом сообщает телеканал ABC.

По словам Трампа, встреча прошла «действительно хорошо». Он подчеркнул, что был сделан большой прогресс.

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«Встреча прошла гораздо лучше, чем кто-либо ожидал», — заявил Трамп.

Он также добавил, что лидеры собираются подписать документ по итогам саммита.

Ранее Белый дом опубликовал меню обеда с блюдами, которыми угостят участников саммита США-КНДР в Сингапуре.