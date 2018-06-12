В России произошло жуткое ЧП с катамараном: 11 человек погибли

По предварительным данным, у водителя катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, не было разрешения на перевозку пассажиров.

В результате столкновения баржи и катамарана в Волгоградской области России погибли 11 человек.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на данные МЧС..

Сообщается, что всего на катамаране находилось 16 человек; трое были госпитализированы, двое от госпитализации отказались. Столкновение произошло в километре от береговой линии.

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Катамаран был рассчитан не на 16, а на 12 мест. По данным агентства "ТАСС", не исключено, что на судне могло находиться и больше людей — 17 или 18. По сведениям того же агентства, у судна не было необходимых документов и опознавательных огней. Всего на двух судах находилось 28 человек.

Кроме того, "ТАСС" со ссылкой на свои источники сообщает, что катером управлял ранее судимый бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев.

По предварительным данным, у водителя катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, не было разрешения на перевозку пассажиров.

Как сообщал УНИАН, перегруженные фуры "потопили" мост через Ингул в Николаевской области.