Истребители НАТО восемь раз поднимались на перехват российских самолетов над Балтийским морем

В Минобороны Литвы сообщили, что с 4 по 10 июня ВВС НАТО приходилось поднимать самолеты восемь раз.

Истребители ВВС НАТО восемь раз сопровождали российские военные самолеты в воздушном пространстве над Балтийским морем с 4 по 10 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Литвы.

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Как передает РБК, 4 июня были перехвачены самолеты Ил-20 и Су-24МР. Ил-20 летел в Калининградскую область и поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением, Су-24МР не выходил на связь. На следующий день самолеты НАТО четыре раза поднимались на перехват двух Ан-12, двух Су-24, двух Су-27 и одного Ан-26. 9 июня натовский истребитель три раза поднимался на перехват Ил-20, Ан-26 и Су-24.

Как сообщал УНИАН, ранее венгерские истребители на границе с Украиной поднимались по тревоге из-за нарушения воздушного пространства.