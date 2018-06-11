Венгерские истребители на границе с Украиной поднимались по тревоге из-за нарушения воздушного пространства

02:57, 11 июня 2018
Мир
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Об инциденте сообщили в ВС Венгрии / фото honvedelem.hu

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Как сообщает сайт Вооруженных сил Венгрии, инцидент произошел из-за нарушения воздушного пространства страны неидентифицированным самолетом.

Отмечается, что венгерские истребители предупредили нарушителя воздушной границы о своем присутствии инфракрасными ловушками. Через некоторое время небольшой самолет покинул воздушное пространство Венгрии в Берегдароце.

Модель самолета и к какой стране он принадлежит венгерское ведомство не уточняет.

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Теги: #Украина#Венгрия