Венгерские истребители на границе с Украиной поднимались по тревоге из-за нарушения воздушного пространства
02:57, 11 июня 2018Мир
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Модель самолета, нарушившего воздушное пространство Венгрии, и к какой стране он принадлежит, пока неизвестно.
Об инциденте сообщили в ВС Венгрии / фото honvedelem.hu
В ночь с 9 на 10 июня самолеты ВВС Венгрии были подняты по тревоге возле населенного пункта Берегдароц, что на границе с Украиной.
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Как сообщает сайт Вооруженных сил Венгрии, инцидент произошел из-за нарушения воздушного пространства страны неидентифицированным самолетом.
Отмечается, что венгерские истребители предупредили нарушителя воздушной границы о своем присутствии инфракрасными ловушками. Через некоторое время небольшой самолет покинул воздушное пространство Венгрии в Берегдароце.
Модель самолета и к какой стране он принадлежит венгерское ведомство не уточняет.
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