Лидеры G7 выступили с резким заявлением по РФ и заявили о возможном усилении санкций против нее

"Большая семерка" призвала Россию прекратить подрывать демократию.

Лидеры стран "Большой семерки" - Соединенных Штатов, Канады, Японии, Франции, Германии, Италии и Великобритании - сделали резкое заявление в отношении России через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть Москву в клуб крупнейших экономик мира.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрыв демократии и поддержку сирийского режима", - говорится в коммюнике лидеров G7 после их двухдневной встречи в канадском Квебеке.

Лидеры G7 осудили нападение в Солсбери в Англии на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с использованием нервно-паралитического вещества российского производства, отметив, что "вполне вероятно", что за атакой стоит Москва. Россия же отрицает свою связь с нападением.

Лидеры "Большой семерки" приняли на себя обязательство, не называя Россию, обмениваться информацией между собой и сотрудничать с интернет-провайдерами и социальными сетями, чтобы исключить иностранные вмешательства в выборы.

Читайте также"Не заинтересованы": премьер Канады прокомментировал предложение Трампа о возврате России в G8

Также в коммюнике говорится, что западные санкции против России продлятся до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства в Украине в соответствии с Минскими договоренностями. Более того, санкции могут усилить.

"Мы подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности в рамках ее международнопризнанных границах", - говорится в заявлении G7.

"Продление санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полного выполнения своих обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и уважения к суверенитету Украины", - сказано в коммюнике.

Напомним, саммит G7 прошел в Канаде 8-9 июня. Едва ли не впервые за все время существования объединения он продходил на фоне сильных внутренних споров, в частности с США. А накануне саммита президент Штатов высказался за возвращение России в состав G8, однако страны Европы и Канада единогласно против этого. Новоназначенный премьер Италии Джузеппе Конте сначала поддержал идею Трампа, но потом согласовал общую позицию со странами ЕС.