92-летняя королева Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты

19:19, 08 июня 2018
Мир
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Елизавета II / REUTERS

Королеве Великобритании Елизавете II в мае сделали операцию по удалению катаракты. Об этом сообщил пресс-секретарь Букингемского дворца.

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Как передает РБК, в последнее время 92-летняя королева носила солнцезащитные очки. При этом, несмотря на операцию, она не отменяла публичные мероприятия.

Катаракта - заболевание глаз, связанное с помутнением хрусталика. Заболевание приводит к ухудшению зрения - вплоть до полной слепоты. Одна из причин, способствующих развитию заболевания, - это пожилой возраст.

Как сообщал УНИАН, ранее в Виндзорском замке усыпили последнего корги Елизаветы II.

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Теги: #Елизавета II#королева Британии