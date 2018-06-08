92-летняя королева Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты
19:19, 08 июня 2018Мир
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В последнее время британская королева носила солнцезащитные очки, но не отменяла публичные мероприятия.
Елизавета II / REUTERS
Королеве Великобритании Елизавете II в мае сделали операцию по удалению катаракты. Об этом сообщил пресс-секретарь Букингемского дворца.
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Как передает РБК, в последнее время 92-летняя королева носила солнцезащитные очки. При этом, несмотря на операцию, она не отменяла публичные мероприятия.
Катаракта - заболевание глаз, связанное с помутнением хрусталика. Заболевание приводит к ухудшению зрения - вплоть до полной слепоты. Одна из причин, способствующих развитию заболевания, - это пожилой возраст.
Как сообщал УНИАН, ранее в Виндзорском замке усыпили последнего корги Елизаветы II.
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