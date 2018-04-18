В Виндзорском замке усыпили последнего корги Елизаветы II

Вельш-корги Уиллоу, предок которого появился у королевской семьи еще в 1933 году, было 14 лет. Его похоронили на территории замка.

В Виндзорском замке усыпили последнего вельш-корги Уиллоу королевы Великобритании Елизаветы II. На момент смерти собаке было 14 лет. Животное похоронили на территории замка.

Как передает РБК, собака болела раком, и Елизавета II решила усыпить животное, чтобы прекратить мучения Уиллоу. Источники в замке рассказали британским журналистам, что королева была очень опечалена.

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Несколько дней назад состояние корги резко ухудшилось. Днем 15 апреля ​​было принято решение позвонить ветеринару.

У Елизаветы II было более 30 собак данной породы. Уиллоу принадлежал к 14-му поколению корги, ведущему род от собаки по кличке Сьюзан, которую королева получила от родителей в качестве подарка на 18-летие. Сьюзан была потомком первого королевского корги Дуки, который появился у королевской семьи в 1933 году.

На сегодняшний день у Елизаветы II осталось две собаки - помеси корги и таксы по кличкам Вулкан и Кэнди. В прошлом году она также согласилась принять корги по кличке Шепот после смерти его владельца, охотничьего инспектора Сандрингама.

В 2015 году дрессировщик королевских собак рассказал журналистам, что Елизавета II решила не брать новых собак, чтобы в случае ее смерти они не скучали по ней.

Как сообщал УНИАН, в марте Елизавета II официально одобрила брак принца Гарри и актрисы Меган Маркл.