Премьер Чехии не согласился с позицией президента Земана по Украине

Об этом премьер заявил в интервью чешской газете "Право", передает радио "Свобода". Богуслав Соботка отметил, что хотя сегодня членство Украины в НАТО не стоит в повестке дня, и страна еще не готова к этому, но она сама имеет право избирать, быть ей в будущем членом НАТО или ЕС, "на основании воли своих граждан и решений своих избранных представителей".

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Поэтому, приводит слова премьера информационный сервер Novinky.cz, он не может согласиться с позицией президента страны. Как сказал Богуслав Соботка, "финляндизация означала бы, что мы признаем Украину как сферу влияния России и соглашаемся с фактом, что ее будущее будут решать не украинские граждане, а другая страна, а именно Россия". Именно такой подход, напомнил он, стал причиной политических изменений в Украине – после того, как предыдущая власть под воздействием России отказалась подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС.

25 ноября заявления Милоша Земана об Украине уже отверг министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек и вице-премьер Андрей Бабиш.

Раньше президент Чехии повторил позицию России о невступлении Украины в НАТО.