Глава Total прилетит в Москву впервые после гибели своего предшественника

Глава компании Total Патрик Пуянне посетит Москву 27 ноября для встреч с деловыми партнерами, сообщает ТАСС.

"Завтра я буду в Москве", - сказал Пуянне.

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"Я буду встречаться со многими людьми, со всеми нашими деловыми партнерами", - отметил он.

Визит будет первым для Пуянне в должности главы компании, которую он занял после трагической гибели своего предшественника Кристофа де Маржери.