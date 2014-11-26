Глава Total прилетит в Москву впервые после гибели своего предшественника
19:28, 26 ноября 2014Мир
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Визит будет первым для Патрика Пуянне в должности главы компании, которую он занял после трагической гибели своего предшественника Кристофа де Маржери.
Глава Total посетит Москву 27 ноября / УНИАН
Глава компании Total Патрик Пуянне посетит Москву 27 ноября для встреч с деловыми партнерами, сообщает ТАСС.
"Завтра я буду в Москве", - сказал Пуянне.
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"Я буду встречаться со многими людьми, со всеми нашими деловыми партнерами", - отметил он.
Визит будет первым для Пуянне в должности главы компании, которую он занял после трагической гибели своего предшественника Кристофа де Маржери.
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