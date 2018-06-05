В Канаде осудили приговор московского суда Сущенко

Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада осуждает заключение в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

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"Как бывший журналист, я поражена арестом и приговором украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам лишения свободы в России. Канада осуждает эту попытку подавить тех, кто работает на защиту истины", - написала Фриланд.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за «шпионаж».

Журналиста задержали в Москве 30 сентября 2016 года, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по сути. Обвинение просило суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.