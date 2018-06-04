В Москве украинского журналиста Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима (фото, видео)

Обвинение просило суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за «шпионаж».

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Об этом передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда.

Решение огласил судья Мосгорсуда Олег Музыченко.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Мосгорсуд начал рассматривать дело Сущенко по сути.

Обвинение просило суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.