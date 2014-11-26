В Японии началось извержение крупного вулкана (фото)
14:39, 26 ноября 2014Мир
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Утром 26 ноября на японском острове Косю началось извержение крупного вулкана страны Асо.
Вулкан выбросил столб пепла высотой в один километр / @CultureVolcan
Местных жителей и туристов эвакуируют из опасной зоны, сообщает Зеркало недели.
Вулкан выбросил столб пепла высотой в один километр. Вулканический пепел начал оседать в радиусе 30 км. На острове объявлен второй уровень тревоги, с прилегающих территорий власти эвакуируют людей.
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Однако в соцсетях успели появиться впечатляющие фотографии извержения.
Напомним, в сентябре в Японии проснулся вулкан Онтаке.
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