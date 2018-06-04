Экс-президент Эстонии прогнозирует потерю Россией Петербурга в случае нападения на его страну

Политик он верит в возможность того, что Россия изменится настолько, что угрозы с ее стороны исчезнут.

В военном смысле Россия не угрожает Эстонии, поскольку знает, что может понести значительные потери в результате агрессии.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил бывший президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес.

Он напомнил, что в НАТО действует норма (статья 5), по которой нападение на одно из государств-членов приравнивается к нападению на все страны одновременно.

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"Конечно, Россия может атаковать Эстонию – но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят", - сказал Ильвес.

Россия ведет против Эстонии информационную кампанию, отметил Ильвес. На Западе, по его словам, много людей попадают под влияние российских пропагандистских нарративов.

"Никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая длится уже 27 лет. И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что вы имеете точно такую проблему со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают", - сказал он.

В то же время экс-президент верит в возможность того, что Россия изменится настолько, что угрозы с ее стороны исчезнут.

"Я не считаю, что агрессия – это часть генокода россиян!" - заявил Ильвес.