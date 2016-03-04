Президент Эстонии об аннексии Крыма: она "повторяет аншлюс Австрии"

Об этом заявил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью CNN, передает "ЕвроПравда".

"Главные принципы европейской безопасности после Второй мировой войны, когда ни одна из европейских стран не вторгалась на территорию другой, были подорваны. Это одна из причин того, что мы остаемся верными политике санкций", - сказал он.

По его словам, санкции не могут быть сняты, пока продолжается аннексия Крыма, которая "в принципе повторяет аншлюс Австрии в 1938 году".

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Кроме того, по мнению президента Эстонии, Россия расшатывает единство Европы, используя беженцев.

В этом он частично согласился с командующим НАТО в Европе генералом Филипом Бридлавом, который заявил, что РФ использует беженцев как оружие.

"В Эстонию из России нет потока беженцев, в Финляндию - да, к нам - нет. Поэтому можно сказать, что деятельность России разжигает антиевропейские настроения в некоторых государствах-членах ЕС", - сказал Ильвес, однако отметил, что Россия использует миграционный кризис скорее не как оружие, а как инструмент влияния.