Саудовская Аравия пригрозила уничтожить российские С-400, если их установят в Катаре

Саудовский король попросил Макрона оказать давление на Катар и воспрепятствовать приобретению российских систем ПВО.

Саудовская Аравия заявила о готовности предпринять военные действия против Катара в случае покупки им российских самоходных зенитных ракетных комплексов С-400.

Как передает 112.ua со ссылкой на Le Monde, саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой оказать давление на Катар и воспрепятствовать приобретению российских систем ПВО.

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Монарх выразил обеспокоенность, что установка С-400 на территории Катара будет иметь негативные последствия для безопасности воздушного пространства Саудовской Аравии и предупредил об опасности эскалации.

"В такой ситуации королевство будет готово предпринять все необходимые меры для ликвидации этой системы обороны, в том числе и путем военный действий", – цитирует Le Monde саудовского короля.

О намерении приобрести российские системы С-400 в январе 2018 года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.

Как сообщал УНИАН, ранее генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских С-400.