Белый дом готовится к возможной встречи Трампа и Путина - The Wall Street Journal (видео)
04:34, 02 июня 2018Мир
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Организация официальной встречи между Путиным и Трампом — текущий проект посла Хантсмана, который длится несколько месяцев.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
Белый дом начал подготовку возможной встречи американ ского президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам неназванного высокопоставленного чиновника, посол США в России Джон Хантсман приезжал в Вашингтон, чтобы помочь в организации встречи лидеров стран. Тем не менее подготовка в настоящий момент находится на ранней стадии.
«Организация официальной встречи между Путиным и Трампом — текущий проект посла Хантсмана, который длится несколько месяцев», — сказал источник.
Помощник российского президента Юрий Ушаков в апреле сообщал, что в ходе телефонного разговора 20 марта Трамп пригласил Путина в Белый дом.
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