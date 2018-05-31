В Дании запретили носить паранджу

В датском правительстве заявили, что соответствующий закон не направлен против какой-либо религии, и не запрещает носить головные платки и тюрбаны.

В Дании вслед за несколькими европейскими странами введен запрет на одежду, которая закрывает лицо, включая традиционные исламские накидки для женщин (в частности – никаб и паранджу).

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Как сообщает The Guardian, соответствующий законопроект, представленный в парламенте правоцентристами, поддержали 75 депутатов.

В правительстве заявили, что закон не направлен против какой-либо религии, и не запрещает головные платки, тюрбаны или традиционные еврейские головные уборы.

Отмечается, что данный закон, известный как «запрет на паранджу», вступает в силу с 1 августа. Его нарушение может повлечь за собой наложение штафа в 1000 датских крон (около 160 долларов США).

Подобные законы действуют в Австрии, Франции и Бельгии. Правозащитники оценивают «запрет на паранджу» негативно.

Так, представитель Amnesty International в Европе Гаури ван Гулик отметила, что все женщины должны быть свободны в том, чтобы одеваться так как им нравится, и носить одежду, которая выражает их идентичность или веру.

«Этот запрет, в частности, негативно повлияет на мусульманских женщин, которые решили носить никаб или паранджу», – указала она.

Напомним, 1 октября прошлого года подобный запрет вступил в силу в Австрии.

Речь идет как о головных уборах, которые используют мусульманки, такие как паранджа или никаб, так и о медицинских масках, балаклавах, клоунских и карнавальных масках и спецсредствах одежды. Нарушителям новых правил грозит штраф в размере 150 евро.