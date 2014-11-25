В американском Фергюсоне начались столкновения протестующих с полицией (фото)

После оглашения вердикта присяжных некоторые из собравшихся на улицах города стали плакать, послышались возгласы: "Нет правосудия, нет мира!", сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

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Затем агрессивно настроенные протестующие принялись бросать бутылки в сотрудников правоохранительных органов, а также атаковать их автомобили.

Некоторые из собравшихся попытались разбить окна в полицейской машине и опрокинуть ее. Против них был применен слезоточивый газ. Сообщается о том, что по меньшей мере один человек пострадал - у женщины в толпе случился сердечный приступ.

Кроме того, группы протестующих принялись громить магазины. При этом большинство собравшихся выражает свой протест относительно мирно.

Решение о судьбе полицейского Даррена Уилсона, застрелившего 9 августа подростка Майкла Брауна, было вынесено поздно вечером 24 ноября по местному времени. По мнению присяжных, которым предстояло решить вопрос о предании подозреваемого суду, оснований для этого нет.

Семья Брауна заявила, что "глубоко разочарована" решением жюри. При этом родственники призвали сохранять мирный характер протеста и выступать за то, чтобы каждый сотрудник полиции был обязан носить на себе видеорегистратор.