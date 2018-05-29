ВМС США взяли на вооружение новый корабль

USS Manchester, является двенадцатым прибрежным боевым кораблем, вошедшим во флот США.

USS Manchester (обозначение LCS-14) - это модульное, реконфигурируемое судно, предназначенное для удовлетворения потребностей флота при проведении наземных боевых действий, противолодочных и противоминных операций в прибрежных регионах.

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Используя конструкцию открытой архитектуры, модульное оружие, сенсорные системы и различные пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, необходимые для получения, поддержки прибрежного морского превосходства, LCS предоставляет вооруженным силам США доступ к критические важным районам на нескольких театрах боевых действий, передает Голос Америки.

Корабли класса LCS имеют два дизайна – «Свобода» и «Независимость». Их разработкой и строительством занимаются две команды: Lockheed Martin (нечетные номера кораблей) и Austal USA (для кораблей типа LCS-6 и четных номеров суден)

На сегодняшний день построено 29 кораблей LCS: 13 уже находятся в строю, еще 13 находятся на разных этапах строительства и испытаний, а три на начальном этапе создания.