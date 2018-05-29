Думали, что не выживут: врачи не берутся прогнозировать дальнейшее состояние здоровья Скрипалей

Медики сначала думали, что Сергей и Юлия Скрипали страдают от передозировки опиатами.

Медики, которые лечили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от тяжелого отравления, не берутся прогнозировать долгосрочную перспективу состояния их здоровья.

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Как пишет Reuters, сотрудники больницы в Солсбери, которые лечили Скрипаля и его дочь после отравления нервно-паралитическим веществом, ожидали, что их пациенты не выживут, передает ТСН.

"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", - заявил консультант по интенсивной терапии Стивен Юкес. Он добавил, что врачи сначала подозревали, что Скрипали страдают от передозировки опиатами.

Отвечая на вопрос о долгосрочном влиянии отравления на здоровье Скрипалей, главный врач медучреждения Кристин Бланшард заявила, что прогноз неясный. "Честный ответ - мы не знаем", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 23 мая дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью после выздоровления. Она сказала, что выздоровление после отравления нервно-паралитическим газом было долгим и трудным, и что в дальнейшем хотела бы вернуться в Россию.