Столтенберг вновь призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Об этом он сказал на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Гааге, сообщает РИА «Новости».

"То, что мы приняли на саммите в Уэльсе, — значительное увеличение коллективной безопасности со времен окончания "холодной войны". Это поможет нам справиться с угрозами, откуда бы они ни шли: с востока или с юга. Важно, что мы реализуем план вовремя и полностью", — сказал Столтенберг, отметив, что все эти усилия и приоритеты "должны быть профинансированы должным образом".

По словам генсека, все страны-члены должны способствовать реализации Плана действий НАТО по обеспечению готовности.

Читайте такжеГенсек НАТО: цивилизованный мир должен защитить Украину, Молдову и Грузию "В более мирные времена было правильно сократить расходы на оборону, но мы не живем в мирное время. Сейчас правильно остановить сокращения и увеличить вложения в нашу оборону", — сказал он.

"Все союзники (по НАТО) должны внести свою долю", — отметил генсек.

Он напомнил, что на саммите в Уэльсе страны-члены НАТО решили увеличить до 2% от ВВП расходы на оборону в течение 10 лет. По его словам. США, Великобритания, Греция и Эстония уже выполняют этот призыв.

"Я рассчитываю, то все мы достигнем этой цели", — отметил он.

Страны-члены НАТО 5 сентября на саммите в Уэльсе приняли план по усилению коллективной обороны альянса и договорились о параметрах создаваемых сил быстрого реагирования. Как подчеркивалось, эти шаги делались в ответ на политику России в отношении Украины.