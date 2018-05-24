Украина включит поставку российского «Бука» на Донбасс в меморандум о финансировании Россией терроризма

Дипломат подчеркнула, что поставка ЗРК «Бук» является нарушением Монреальской Конвенции 1971 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Украина включит факт поставки на Донбасс российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит малазийский самолет «Боинг 777» (рейс MH17), в меморандум о финансировании Россией терроризма, который будет представлен 12 июня в Международный суд ООН.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook.

"Сегодня стало очевидно, что и так все знали, - почему Россия воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН в 2015 году и заблокировала создание трибунала по расследованию обстоятельств сбивания самолета рейса MH17", - заявила Зеркаль.

"Но даже такой наглый шаг не может дать ни лицам, причастным к сбиванию самолета, ни государству, которое передало такое мощное оружие, уйти от ответственности", - заявила она.

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Зеркаль напомнила, что в 2017 году было принято решение, что суд Нидерландов будет рассматривать уголовное дело в отношении лиц, причастных к сбиванию самолета МН17.

"Правительством проведены все необходимые процедуры и внесены на рассмотрение президенту предложения о ратификации Соглашения и внесении изменений в законодательство с целью его осуществления", - подчеркнула она.

Дипломат также отметила, что совместная следственная группа "блестяще проводит сверхсложное расследование, не имея доступа к месту совершения преступления и не имея возможности опрашивать большую часть свидетелей".

"Мы все понимаем, что при таких условиях быстро провести расследование невозможно, но уверены в независимом и профессиональном расследовании", - добавила она.

"В конце концов, исполнители, соучастники и заказчики совершения преступления окажутся перед уголовным судом в Королевстве Нидерланды", - убеждена Зеркаль.

Также она сообщила, что работа по привлечению России к международно-правовой ответственности за это преступление продолжается.

"Перевозка 53 зенитно-ракетной бригадой вооруженных сил Российской Федерации "Бука", из которого и был сбит самолет МН17, является прямым доказательством поставки Россией оружия, которое было использовано для сбивания гражданского самолета. Это является нарушением Монреальской Конвенции 1971 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - подчеркнула она.

"Именно это мы докажем и обоснуем в своем меморандуме, который представим в Международный суд ООН уже 12 июня", - добавила она.