Путин не намерен пожизненно оставаться президентом РФ, но готов побыть им еще 10 лет
Владимир Путин не намерен пожизненно оставаться президентом России, но может принять участие в выборах 2018 года, чтобы остаться у власти до 2024-го.
Об этом он заявил в интервью ТАСС.
На вопрос о том, останется ли Путин президентом навсегда, он ответил: "Нет". "И для страны неправильно, вредно, и мне не нужно", - пояснил он.
При этом, по его словам, дело не в усталости. "Исхожу из реалий текущего дня, из среднесрочного прогноза... Мне нет смысла за что-то хвататься. Понимаете, уже нет смысла никакого", - пояснил он.
Читайте такжеГорбачев считает, что Путин повторяет его ошибки, поскольку начинает считать себя БогомПутин также отметил, что Конституция РФ разрешает ему вновь баллотироваться.
"Да, существует возможность моего нового выдвижения", - сказал он. "(Конституция) допускает, но это совсем не значит, что я приму такое решение", - подчеркнул Путин.
"Буду исходить из общего контекста, внутреннего понимания, своего настроения", - добавил он, отметив, что сейчас рано об этом думать. "Будет ли она (возможность баллотироваться. - ред.) реализована, пока не знаю", - сказал Путин.
Справка. Владимир Путин был Президентом РФ с 2000 по 2008 годы, премьер-министром с 2008 по 2012, сейчас снова является президентом.