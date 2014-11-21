В центре Москвы состоялось несанкционированное шествие в честь годовщины Евромайдана

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, около 15 молодых людей развернули баннер "Вчера Киев, завтра Москва".

Участники акции скандировали: «ДНР» - гори в аду", "Слава Украине, Героям Слава", "Слава Героям Небесной Сотни" и т.д.

Кроме того, участники акции развернули Государственный Флаг Украины. В ходе шествия молодые люди жгли фаеры.

Участники акции прошли по набережной Москвы-реки напротив Кремля и на некоторое время перекрыли движение. Акция закончилась быстро до приезда полиции.

Место акции до последнего момента держалось в секрете, чтобы скрыть эту информацию от полиции.

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"Сегодня мы выходим на улицы столицы России в знак солидарности с революционной борьбой украинского народа, с уверенностью в том, что пламя Революции, зажженное год назад на киевском Майдане, перекинется и на нашу столицу", - сказал участник акции Александр.

По его мнению, год назад украинцы показали, что нация способна свергнуть своего тирана.

Участник подчеркнул, что с целью удушения народного восстания путинский режим начал интервенцию против Украины, а в РФ была развернута «беспрецедентная кампания лжи и клеветы, направленная на разжигание ненависти к украинцам».

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*** В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения спецназовцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые длились с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция Достоинства.