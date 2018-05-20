Лидер Палестины находится в больнице с воспалением после перенесенной операции – СМИ

По словам генсека Исполкома Организации освобождения Палестины Саиба Ариката, Махмуда Аббаса могут выписать уже 21-22 мая.

Палестинский лидер Махмуд Аббас в настоящее время находится в больнице с воспалением после проведенной на этой неделе операции.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье генсек Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат.

«Я разговаривал с ним некоторое время назад, он проходит обследование, состояние хорошее», - сказал он.

По его словам, у Аббаса после хирургического вмешательства на среднем ухе произошло воспаление.

«Ожидается, что он покинет больницу завтра или послезавтра», - отметил генсек ООП.

Ранее агентство Wafa сообщало, что Аббас прошел в воскресенье обследование в одной из больниц Рамаллы. Ее главврач Саид Сарахна заверил, что «результаты проведенных тестов отличные, здоровье президента обнадеживает».

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Как сообщалось, палестинский президент перенес операцию 15 мая и был выписан через несколько часов. Позднее поступала информация, что в субботу его вновь на непродолжительное время доставляли в больницу.

В прошлом здоровье 82-летнего палестинского президента неоднократно становилось предметом слухов и спекуляций. В октябре 2016 года он был помещен в больницу в Рамалле для проведения плановых медицинских тестов, в том числе диагностической катетеризации сердца, и, как сообщалось, успешно прошел их.

В феврале текущего года Аббас был доставлен в одну из клиник США, спустя два дня после выступления на заседании Совбеза ООН в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Тогда палестинские представители также указывали, что он проходил плановое обследование и его здоровью ничто не угрожает.