Самойлова после полного фиаско пожалела о Евровидении (видео)

Самойлова прокомментировала сообщения о том, что она во время своего выступления в полуфинале конкурса Евровидение-2018 забыла слова.

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на Евровидении-2018, рассказала о своих чувствах во время конкурса.

"Евровидение, безусловно, колоссальный опыт в моей жизни, в моём творчестве. О нём я буду вспоминать всегда, думаю, всю свою жизнь. Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд — своих и людей, которые меня поддерживали", — сказала в ходе пресс-конференции RT Самойлова.

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Она также рассказала об обрушившейся на нее критике. "Шквал критики на меня обвалился ещё до объявления песни. Как только объявили, что я еду, появилась критика", — считает российская певица.

Она также отметила, что самую большую поддержку на конкурсе ей оказали муж, стилист и визажист, поскольку они могли попасть в закулисье.

В ходе пресс-конференции Самойлова заявила, что знала текст и не забывала его — просто ее переполняли эмоции. Кроме того, она отметила, что перед выходом на сцену едва не плакала.

Как сообщал УНИАН, певица Юлия Самойлова, которая во втором полуфинале исполнила песню I Won't Break и представляет Россию на Евровидении-2018, не смогла пробиться в десятку финалистов.