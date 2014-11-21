Маккейн: Позор, что США не дали оружие Украине
Известный сенатор от США Джон Маккейн назвал "позорным" тот факт, что Америка не может обеспечить Украину оружием в то время, когда она защищает себя.
Более того, он уверен, что Штаты в целом теряют доверие международного сообщества из-за неспособности действовать в ответственные моменты, передает "Голос Америки".
"Во всем мире, включая Восточную Европу, снижается доверие к Америке именно из-за нашей неспособности действовать, чтобы помочь украинскому народу в условиях российской агрессии", - заявил Маккейн во время дискуссии, посвященной становлению демократии в Восточной Европе.
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Он также подчеркнул, что факт беспрецедентного с конца Второй мировой войны расчленения одного государства другим создает тенденцию, которая очевидна всему миру, но особенно - потенциальным жертвам России.
"Это понятно, особенно балтийцам и Молдове, которые являются следующей целью Владимира Путина", - предупредил Маккейн.
Сенатор пообещал сделать все возможное, чтобы заставить администрацию Обамы предоставить Украине вооружение.
"Украинцев уничтожают уже сейчас. Более четырех тысяч человек погибли, и это позорно, что Соединенные Штаты Америки не дали оружие, которым те могли бы себя защитить", - заключил сенатор-республиканец.