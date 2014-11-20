Каспаров сравнил "единоличную диктатуру" Путина с правлением Гитлера

Российский оппозиционер, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сравнил "единоличную диктатуру" российского президента Владимира Путина с правлением Адольфа Гитлера.

С таким заявлением он выступил в четверг, 20 ноября, на Варшавском форуме по безопасности, передает DW.de со ссылкой на агентство AP.

Каспаров предупредил Запад о необходимости как можно быстрее остановить Путина. В противном случае, по мнению оппозиционера, цена этой победы будет намного выше.

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Кроме того, Каспаров подчеркнул, что лидеры западных стран не должны идти на компромисс с Кремлем ради общих стратегических задач - таких, как переговоры с Ираном по ядерной программе или борьба с терроризмом в Сирии и Ираке.

"Я не вижу реальных стратегических задач, которые были бы общими для Европы и Путина", - добавил оппозиционер. Каспаров пояснил, что Путин нуждается в нестабильности, чтобы оправдать свое пребывание у власти.

Международная конференция в Варшаве проходит с 20 по 21 ноября. На ней обсуждаются проблемы безопасности Европы, отношения между ЕС, НАТО и Россией, а также энергетические и экономические вопросы.