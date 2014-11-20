В Москве снова пахнет гарью

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, это из-за сжигания остатков древесины в Подмосковье

"Согласно утвержденному графику на территории Московской области проводится плановое сжигание порубочных остатков, в результате чего в некоторых районах города Москвы ощущается запах гари", - сообщили в столичном МЧС.

Для контроля воздуха в столице работает лаборатория московского ГУ МЧС, отметили в ведомстве.

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По данным Мосэкомониторинга, выявлено незначительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, которое угрозы здоровью не представляет.