В Москве снова пахнет гарью
15:58, 20 ноября 2014Мир
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В некоторых районах Москвы снова ощущается запах гари.
В Москве снова запах гари / УНИАН
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, это из-за сжигания остатков древесины в Подмосковье
"Согласно утвержденному графику на территории Московской области проводится плановое сжигание порубочных остатков, в результате чего в некоторых районах города Москвы ощущается запах гари", - сообщили в столичном МЧС.
Для контроля воздуха в столице работает лаборатория московского ГУ МЧС, отметили в ведомстве.
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По данным Мосэкомониторинга, выявлено незначительное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, которое угрозы здоровью не представляет.
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