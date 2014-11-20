Военные корабли РФ взяли курс к границам НАТО
Отряд кораблей Северного флота взял курс на северо-восточную Атлантику, где будет обеспечивать безопасность морской экономической деятельности.
Об этом сообщают РИА Новости.
"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" вышел из главной базы БФ города Североморска в Баренцево море и взял курс на районы северо-восточной Атлантики", - сказал представитель ВМФ России.
Район северо-восточной Атлантики включает Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря, Восточную Гренландию и Исландию, Азорские острова, Ла Манш и тд.
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Кроме БПК "Североморск", в отряд входят десантный корабль "Александр Отраковский", спасательный буксир "СБ-406" и танкер "Дубна".
Главная цель очередного похода - "обеспечение военно-морского присутствия России в оперативно важных районах Мирового океана".
Кроме того, корабли будут следить за безопасностью морского судоходства и других видов морской экономической деятельности РФ.