В Армении продолжается "бархатная революция": ереванцы ополчились против мэра

Премьер-министр Никол Пашинян, пришедший к власти в ходе протестов, поддержал выступление против мэра Еревана.

Перед зданием администрации Еревана проходит митинг с требованием отставки мэра города Тарона Маргаряна. Протестующие перекрыли прилегающие к зданию мэрии улицы города.

Читайте такжеВ Армении лидер оппозиции Пашинян стал премьер-министром

Как передает РБК, организаторы акции «Отвергаем Тарона» обвинили администрацию столицы и мэра в игнорировании обращений граждан относительно проблем города в течение продолжительного времени.

Тарон Маргарян - член Республиканской партии, занимает пост мэра Еревана с 2011 года. К протестующим присоединились члены фракции «Елк», лидером которой является действующий премьер-министр Никол Пашинян, пришедший к власти в ходе протестов.

Как сообщал УНИАН, в результате масштабных акций протеста в Армении был вынужден оставить свой пост премьер-министр Серж Саргсян, ранее занимавший пост президента страны.