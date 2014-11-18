МИД России утверждает, что Австралия "выстрелила себе в ногу"

Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ.

"Обратили внимание на высказывания Посла Австралии в Москве П.Майлера о том, что поставки урана его страной в Россию были прекращены в связи с утратой доверия к нам. Фактически П.Майлер обвинил Россию в вероятном нарушении обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.

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"Отказавшись от этого сотрудничества, Австралия по сути «выстрелила» себе же в ногу, доказав, что ее нельзя рассматривать как надежного делового партнера в такой чувствительной и ответственной сфере, как мирный атом. Что же касается нашей страны, то она обеспечена ураном на многие десятилетия вперед. Развитие отечественной атомной энергетики никоим образом не зависит от тех, кто сегодня принимает в Канберре недальновидные политические решения", - резюмировали в МИД РФ.

По данным российских дипломатов, соглашения РФ с Австралией по мирному использованию атомной энергии были заключены в 2007 и 2011 годах. Первая и последняя партия австралийского урана поступила в Россию в октябре 2013 года. После обогащения уран экспортировали в Великобританию.