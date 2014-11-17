В Чехии и Словакии сегодня отмечают 25-летие Бархатной революции

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, мирный протест в Международный день студента 25 лет назад вылился в столкновения с полицией, которая избивала демонстрантов.

Через месяц в Чехословакии появился первое за 41 год некоммунистическое правительство, а 29 декабря 1989 года Вацлав Гавел стал президентом федерации по результатам голосования парламента.

В 1993 году Чехия и Словакия пережили так называемый "Бархатный развод", став двумя отдельными государствами.

Однако, согласно опросу этого года, более 16% чехов все еще мечтают о возвращении к коммунизму.

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В Словакии отменили праздничный концерт, поскольку исполнители не желали ассоциироваться с его организатором - правящей партией СМЕР.

При этом 84% жителей Чешской Республики знают о празднике 17 ноября, который сейчас официально называется День борьбы за свободу и демократию.

В Словакии, где большинство населения также положительно оценивают события 25-летней давности, праздник называется День борьбы против тоталитаризма.