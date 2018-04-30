В результате еще одного теракта в Афганистане погибли 11 студентов
13:33, 30 апреля 2018Мир
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Террорист-смертник подорвал себя рядом с конвоем иностранных войск.
Афганистан / REUTERS
По меньшей мере 11 студентов погибли в результате террористического акта, который произошел в районе Даман афганской провинции Кандагар в понедельник, 30 апреля.
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Об этом говорится в сообщении афганского телеканала Tolo news в Twitter.
Согласно сообщению, террорист-смертник подорвал себя рядом с конвоем иностранных войск.
Как сообщал УНИАН, ранее в столице Афганистана Кабуле был совершен двойной теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 29 человек.
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