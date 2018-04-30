В результате еще одного теракта в Афганистане погибли 11 студентов

Террорист-смертник подорвал себя рядом с конвоем иностранных войск.

По меньшей мере 11 студентов погибли в результате террористического акта, который произошел в районе Даман афганской провинции Кандагар в понедельник, 30 апреля.

Читайте такжеЖертвами взрывов в Кабуле стали восемь журналистов (видео)

Об этом говорится в сообщении афганского телеканала Tolo news в Twitter.

Согласно сообщению, террорист-смертник подорвал себя рядом с конвоем иностранных войск.

Как сообщал УНИАН, ранее в столице Афганистана Кабуле был совершен двойной теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 29 человек.