В Афганистане ликвидировали одного из командиров ИГИЛ
20:06, 07 апреля 2018Мир
53
Ранее боевик воевал за движение "Талибан".
Он стал 11-м членом ИГИЛ, убитым в Афганистане \ thesun.co.uk
В северной провинции Афганистана Джавзян был убит один из важных командиров ИГИЛ в стране Кари Хекмат.
Читайте такжеИД объявила войну ХАМАСу
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Афганской национальной армии Ханифа Резая, боевика ликвидировали в четверг.
Также сообщается, что атака была осуществлена при помощи дрона.
В прошлом году группа Хекмата, который перешел на сторону ИГИЛ из движения «Талибан», создала мощную опору в провинции.
За последние 11 месяцев Хекмат стал седьмым важным членом ИГИЛ, который был убит в Афганистане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter