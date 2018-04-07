В Афганистане ликвидировали одного из командиров ИГИЛ

Ранее боевик воевал за движение "Талибан".

В северной провинции Афганистана Джавзян был убит один из важных командиров ИГИЛ в стране Кари Хекмат.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Афганской национальной армии Ханифа Резая, боевика ликвидировали в четверг.

Также сообщается, что атака была осуществлена при помощи дрона.

В прошлом году группа Хекмата, который перешел на сторону ИГИЛ из движения «Талибан», создала мощную опору в провинции.

За последние 11 месяцев Хекмат стал седьмым важным членом ИГИЛ, который был убит в Афганистане.