Ронни Джексон был врачом Белого дома еще при Джордже Буше и Бараке Обаме.

Главный врач Белого дома Ронни Джексон, который ранее отказался от поста министра по делам ветеранов, уходит в отставку.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в американском правительстве.

Месяц назад Джексон временно покинул пост личного врача президента, поскольку Дональд Трамп выдвинул его на пост министра по делам ветеранов. Однако позже врач оказался в центре скандала: сенатор-демократ Джон Тестер обвинил его в употреблении алкоголя на рабочем месте и создании «нездоровой атмосферы» на работе.

Ронни Джексон все обвинения отрицает, однако свою кандидатуру на пост министра снял. По информации издания, на должность главного врача Белого дома он возвращаться также не собирается.

Ронни Джексон был врачом Белого дома еще при Джордже Буше и Бараке Обаме. После отставки его место может занять офицер Военно-морских сил США Шон Конли.