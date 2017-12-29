Результаты медосмотра Трампа объявят публично

Президент США Дональд Трамп 12 января 2018 года пройдет медосмотр, а его результаты будут обнародованы военным врачом Ронни Джексоном. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The Hill.

Читайте такжеТрамп верит в справедливость спецпрокурора США по вмешательству РФ в выборы"Медосмотр президента назначен на 12-е января, а Джексон, врач президента, зачитает результаты осмотра после его завершения", - говорится в заявлении Белого дома.

Президенты США традиционно проходят ежегодные медосмотры у военных врачей, чтобы продемонстрировать физическую способность выполнять должностные обязанности.

71-летний Трамп стал самым возрастным из всех избранных в США президентов. Критики неоднократно поднимали вопрос о его физическом состоянии. Трамп отвергает любые упреки и часто хвастается своей энергичностью и выносливостью.