Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

У президента США Дональда Трампа великолепное состояние здоровья. Об этом сообщил врач Белого дома Ронни Джексон вечером в пятницу, 12 января, по результатам первого официального медицинского обследования Трампа со времени его вступления в должность главы государства около года тому назад.

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Как передает DW.com, по словам Джексона, обследование, проводившееся в военном госпитале имени Уолтера Рида под Вашингтоном, прошло "исключительно хорошо". Врач, который наблюдал и за предшественником Трампа на посту президента - Бараком Обамой, сказал, что он изучит полученные данные и сообщит все подробности во вторник, 16 января.

Сам 71-летний Трамп накануне обследования выразил уверенность в том, что оно пройдет хорошо. "Я думаю, что все будет очень хорошо. Это и должно хорошо пройти, иначе биржа будет недовольна", - сказал он.

Белый дом представил весьма скупую информацию о предстоящем осмотре, отметив лишь, что психическое состояние Трампа не будет предметом обследования. По сообщениям СМИ, врачи должны были проверить у президента кровь, сердце, легкие, пищеварительный тракт, двигательно-опорный аппарат, зрение и кожу.

Недавно опубликованная скандальная книга "Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе" вызвала в США дебаты о состоянии здоровья президента. Автор книги - журналист Майкл Вулф охарактеризовал главу государства как "умственно нестабильного" человека. Трамп в ответ на это назвал себя "очень стабильным гением". Целый ряд конгрессменов уже высказывались за проведение психического обследования Дональда Трампа.