США тестируют лазерное вооружение в Персидском заливе
20:53, 14 ноября 2014Мир
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На боевой корабль США в Персидском заливе установлен первый образец лазерного оружия, способного поражать беспилотники и катера противника.
США тестируют новый лазер / Джон Уильямс / ВМС США
Система лазерного вооружения (англ. The Laser Weapon System / LaWS) было установлено на десантный корабль "Понс" в конце августа, сообщает Bloomberg.
Новое вооружение является лишь прототипом, однако может стать штатным для ВМС США уже до 2017 года.
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