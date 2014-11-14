США тестируют лазерное вооружение в Персидском заливе

Система лазерного вооружения (англ. The Laser Weapon System / LaWS) было установлено на десантный корабль "Понс" в конце августа, сообщает Bloomberg.

Новое вооружение является лишь прототипом, однако может стать штатным для ВМС США уже до 2017 года.

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