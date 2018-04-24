Голливуд уже готовится к Оскару-2019: стала известна дата проведения 91-й церемонии вручения премии

Также стало известно, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах мира.

Только недавно прогремел "Оскар-2018", где были названы победители главной кинопремии года, так организаторы уже определились с датой следующей церемонии вручения наград.

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91 церемония "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года, традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Соответствующая информация появилась на сайте Американской академии киноискусства. Известно, что отбор претендентов на "Оскар" стартует седьмого января следующего года, а завершится 14 января. Все номинанты станут известны 22 января.

Затем члены Американской академии киноиндустрии приступят ко второму этапу голосования, который определит лауреатов "Оскара". Этот финальный раунд борьбы откроется 12 февраля и завершится 19.

Кроме того, 18 ноября 2018 года в рамках "Оскара-2019" пройдет церемония вручения специальных наград, так называемых Governors Awards. Также известно, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах мира.

Напомним, "Лучшим фильмом" признана лента Гильермо дель Торо "Форма воды". .