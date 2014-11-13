Скандинавские и балтийские страны усиливают оборону из-за агрессии России

Об этом она заявила в столице Норвегии Осло, где 12-13 ноября состоялись встречи министров обороны восьми стран: Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Великобритании, Латвии, Литвы и Эстонии, передают РИА Новости.

Также на встречах присутствовали представители Исландии, Нидерландов, Польши и Германии.

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"Мы видим участившееся количество учений РФ в Скандинавском регионе и Балтийском море. Решимость и твердость будут нашим лучшим вкладом в стабильность региона", — говорится в заявлении Сёрейде на сайте минобороны Норвегии. В сообщении также говорится про события в Украине и причастность к ним РФ.

"Мы делаем то, что и ожидается от военного и политического альянса: мы готовим себя к тому, что, надеемся, не случится, мы готовим себя к худшему", — цитирует сайт Bloomberg Businessweek слова главы минобороны Норвегии, которые она произнесла по итогам встречи министров обороны в Осло.