Госдеп США: Боевики агрессивно наступают на территорию, принадлежащую Украине

04:14, 13 ноября 2014
Мир
1

Боевики продолжают наступательную операцию на территории, которые подконтрольны украинским войскам. 

Псаки / middleeastmonitor.com

Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки, сообщает 112.ua.

"Боевики на востоке Украины интенсифицировали минометные обстрелы в районе донецкого аэропорта и агрессивно наступают на территорию, принадлежащую Украине", – заявила Псаки.

В то же время, на замечание о том, что украинские военные также ведут интенсивный огонь по позициям боевиков, представитель Госдепа подчеркнула, что "Украина имеет право защищаться".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСША: Россия милитаризирует ситуацию на Донбассе

"Мы предпочитаем, чтобы прекращение огня продолжалось. Мы видели постоянные нарушения Минского протокола Россией и ее подопечными. НАТО и ОБСЕ сообщают, что крупные военные конвои поставленных Россией колонн тяжелой военной техники и танков выдвинулись на передовые позиции в местах конфликта", – сказала представитель Госдепа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter