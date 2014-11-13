Госдеп США: Боевики агрессивно наступают на территорию, принадлежащую Украине

Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки, сообщает 112.ua.

"Боевики на востоке Украины интенсифицировали минометные обстрелы в районе донецкого аэропорта и агрессивно наступают на территорию, принадлежащую Украине", – заявила Псаки.

В то же время, на замечание о том, что украинские военные также ведут интенсивный огонь по позициям боевиков, представитель Госдепа подчеркнула, что "Украина имеет право защищаться".

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"Мы предпочитаем, чтобы прекращение огня продолжалось. Мы видели постоянные нарушения Минского протокола Россией и ее подопечными. НАТО и ОБСЕ сообщают, что крупные военные конвои поставленных Россией колонн тяжелой военной техники и танков выдвинулись на передовые позиции в местах конфликта", – сказала представитель Госдепа.