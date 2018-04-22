Протесты в Армении: по ночам участники ежедневных акций не будут оставаться на улицах (фотогалерея)

После провала переговоров между новоназначенным премьером и бывшим президентом Сержом Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном участников акций протеста по всей стране призвали не прекращать их и проводить "тотальные" забастовки.

Соратники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна зачитали его обращение к участникам акций протеста. Тем временем власти страны проводят массовые задержания.

Как сообщает news.am, требование оппозиции - отступление Сержа Саргсяна. Парламент назначил его премьером Армении после двух президентских сроков.

Пашинян призвал начинать акции протеста в Ереване ежедневно в 8:15, избегать столкновений с полицией и провокаций, при необходимости менять место проведения акции. Противников Саргсяна из областей призвали либо приезжать и присоединяться к акциям протеста в Ереване, либо проводить акции в родных городах. Всех, кто поддерживает оппозицию, призвали к тотальным забастовкам.

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Лидер оппозиции, депутат из партии "Гражданский договор" Никол Пашинян, ранее был задержан за организацию митингов и получил травму кисти. Он призвал протестующих продолжать борьбу и самостоятельно организовываться. Он подчеркнул, что ночью следует не оставаться на улице.

Как сообщал УНИАН, в Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьером страны. После провала переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном армянская полиция применила силу и спецсредства и начала массовые задержания участников акций протеста. Есть пострадавшие. ЕС призвал Армению немедленно освободить задержанных участников протестов.