ЕС призвал Армению немедленно освободить задержанных участников протестов
В связи с протестами в Ереване ЕС призвал Армению к немедленному освобождению всех задержанных участников акций протеста.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия Майи Косьянчич, пишет Европейская правда.
В ЕС напомнили, что право осуществлять свободу собраний мирным путем и в соответствии с законом является общим и основным правом каждого.
"Европейский Союз надеется, что власти Армении будут полностью уважать это право и будут применять закон справедливо и пропорционально, в соответствии с международными обязательствами Армении, в частности, согласно Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Все те, кто был задержан во время осуществления своего основного права на собрание согласно закону, должны быть немедленно освобождены", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в ЕС подчеркнули важность того, чтобы все заинтересованные стороны демонстрировали сдержанность и действовали ответственно.
"Необходим комплексный диалог, к которому призвал президент Арман Саркисян, направленный на немедленное и мирное урегулирование нынешней ситуации. Поэтому разочаровывает и волнует то, что сегодняшняя короткая встреча премьер-министра Сержа Саргсяна и депутата Никола Пашиняна не предотвратила дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.
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Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.
Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.
Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.
Во время протестов в воскресенье полиция применила спецсредства для разгона митингующих. Задержаны уже более 200 человек. Среди задержанных и трое оппозиционных депутатов, в том числе лидер протестов Никол Пашинян.