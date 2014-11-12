В Азербайджане наградили военного, сбившего армянский вертолет

Награжден военнослужащий, сбивший армянский военный вертолет, сообщает в среду пресс-служба минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, военнослужащий-сверхсрочник, командир отделения Мурадов Илькин Мамед оглу приказом министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова награжден медалью «За отличие в военной службе» III степени и ценным подарком, за то, что проявив бдительность и героизм во время выполнения воинского долга, подбил вражеский боевой вертолет «Ми-24», передают Новости-Азербайджан.

Сегодня в 13:45 вертолет Ми-24, принадлежащий ВС Армении, следуя боевым курсом в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, атаковал азербайджанские позиции. В результате огня, открытого с азербайджанских позиций, вражеский вертолет был сбит. Остатки сбитого вражеского вертолета упали на территорию, расположенную в 500 метрах от передовой.

Читайте такжеАрмения и Азербайджан возобновляют переговоры о судьбе Нагорного Карабаха (видео)

В Министерстве обороны также сообщили что, был сбит один из двух вертолетов противника. Второй вертолет увернулся от огня и скрылся. Согласно предварительной информации, в подбитом вертолете погибли трое военнослужащих.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Читайте такжеПрезиденты Азербайджана и Таджикистана договорились о поддержке территориальной целостности

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.