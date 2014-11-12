Азербайджан сбил армянский боевой вертолет: погибли 3 пилота

Вооруженные силы Азербайджана сбили армянский военный вертолет "Ми-24". Об этом сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства страны, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что вертолет был сбит в 1700 метрах северо-восточнее от села Кенгерли Агдамского района, "когда взял боевой курс и атаковал позиции ВС Азербайджана".

"Обломки вертолета упали в 500 метрах от передовой линии обороны", - говорится в сообщении минобороны.

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Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал уничтожение вертолета беспрецедентной эскалацией. «Это беспрецедентная эскалация, и последствия для азербайджанской стороны будут очень болезненными», - отметил он.

Управление информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении заявило, что инцидент произошел "в воздушном пространстве над восточным участком границы между Азербайджаном и Нагорным Карабахом", когда вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

В сбитом вертолете погибли три пилота, сообщают источники Новости Армении. По имеющимся сведениям, вертолет полностью сгорел.

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Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.